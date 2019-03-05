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THY, 2018 yılına gelirini yüzde 58 arttırdı

05.03.2019 11:19

THY, 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.


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