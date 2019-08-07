TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçı canlı izle | ATV 07.08.2019 20:27

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Akhisarspor, Türkiye Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray, Süper Kupa finali maçına hazır. Süper Kupa karşılaşması Galatasaray Akhisarspor maçı canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Galatasaray - Akhisarspor maçı için geri sayım başladı. TFF Süper Kupa'da heyecan başlıyor. 2019 yılında iki kupa ile taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hedef kupayı üçlemek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray, Süper Kupa finali maçına hazır. Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...





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GALATASARAY - AKHİSARSPOR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Akhisarspor maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."

GALATASARAY'DA HEDEF KUPALARI 3'LEMEK

2019 yılında Süper Lig şampiyonu olup, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, TFF Süper Kupa'yı alıp hem yeni sezona moralli başlamak hem de bu yılki kupa sayısını 3'e çıkarmak istiyor.

Geride kalan futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Galatasaray, yeni sezona da kupa ile başlayıp 2019 yılını 3 kupa ile tamlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon yine bu kupada Akhisarspor ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, penaltılarla kupayı kaybetmişti. İki takım son olarak Türkiye Kupası finalinde karşılaşmış, Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü.

4 HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET

Galatasaray, yaz hazırlık döneminde 4 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan; Avusturya kampında RB Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilirken, Bordeaux'u 3-1 mağlup etti. Son olarak İstanbul'da Panathinaikos ile mücadele eden Cimbom, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

YENİLERİN İLK RESMİ MAÇ HEYECANI

Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 8 isim dahil etti. Cimbom; Adem Büyük, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jean Michael Seri ve Emre Mor'u transfer etmişti. Bu isimlerden sakatlığı devam eden Şener haricindeki diğer futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Akhisarspor maçıyla birlikte ilk resmi maçına çıkacak.

FATİH TERİM CEZALI

Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası alan Fatih Terim, Akhisarspor karşısında takımın yanında olamayacak. Terim'in yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

TERİMLİ GALATASARAY 19 KUPA KAZANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında bugüne kadar 19 kupa kazandı. Terim'in öğrencileri, Türkiye'ye 2000 yılında UEFA Kupası'nı getirirken, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.