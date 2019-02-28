TFF Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDİAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti28.02.2019 14:39
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