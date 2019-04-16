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Tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarlara otomobil çarptı, o anlar kamerada

16.04.2019 17:44

Burdur'un Bucak ilçesinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil daldı. Yürekleri ağızlara getiren kazada bir kişi hafif yaralandı.


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