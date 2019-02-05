Testereli saldırgan dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çobanlık yapan Sezer Budak (18), kimliği belirsiz kişinin testereli saldırısına uğradı. Budak’ın sağ kolunda derin kesi meydana geldiği ve tendonu koptuğu ifade edildi.
Testereli saldırgan dehşet saçtı05 Şubat 2019, Salı
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