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Testereli saldırgan dehşet saçtı

05 Şubat 2019, Salı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çobanlık yapan Sezer Budak (18), kimliği belirsiz kişinin testereli saldırısına uğradı. Budak’ın sağ kolunda derin kesi meydana geldiği ve tendonu koptuğu ifade edildi.


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