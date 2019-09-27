Teslim olan teröristten HDP itirafı: "Çocukları kandırıp PKK'ya para karşılığı satıyorlar" 27.09.2019 13:02

HDP'li bir kız arkadaşının etkisiyle PKK'ya katıldığını söyleyen ve pişman olup teslim olan terörist, HDP'nin çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Terörist, HDP'lilerin çocukları önce kandırıp sonra hain terör örgütü PKK'ya para karşılığında verdiğini itiraf etti. Teslim olan terörist, kız çocuğu olan aileleri ise özellikle uyardı.