Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf! Tükenişi böyle anlattı 28.07.2019 18:34

Van'ın Başkale ilçesi kırsalından kaçarak silahsız ve teçhizatsız jandarma ekiplerine teslim olan PKK'lı teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığı, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu söylediği öğrenildi.