Tesettürlü kadını plajdan kovdular! İzmir'de skandal uygulama 06.06.2019 21:06

İzmir Alaçatı'da​ bir aile kişi başı 80 liradan 400 lira ödeme yaparak rezervasyon yaptırdı. Ancak iddiaya göre aile bireylerinden bir kadının tesettürlü olması nedeniyle yapılan rezervasyon iptal edildi ve o aile plajdan dışarı çıkarıldı.