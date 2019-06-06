Tesettürlü kadını plajdan kovdular! İzmir'de skandal uygulama

İzmir Alaçatı'da bir aile kişi başı 80 liradan 400 lira ödeme yaparak rezervasyon yaptırdı. Ancak iddiaya göre aile bireylerinden bir kadının tesettürlü olması nedeniyle yapılan rezervasyon iptal edildi ve o aile plajdan dışarı çıkarıldı.
Tesettürlü kadını plajdan kovdular! İzmir'de skandal uygulama06.06.2019 21:06
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