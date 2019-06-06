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Tesettürlü kadını plajdan kovdular! İzmir'de skandal uygulama

06.06.2019 21:06

İzmir Alaçatı'da​ bir aile kişi başı 80 liradan 400 lira ödeme yaparak rezervasyon yaptırdı. Ancak iddiaya göre aile bireylerinden bir kadının tesettürlü olması nedeniyle yapılan rezervasyon iptal edildi ve o aile plajdan dışarı çıkarıldı.


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