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Ters yöne giren otomobil motosiklet sürücüsünü metrelerce havaya uçurdu (Video)

04.04.2019 11:56

İstanbul Beşiktaş'ta bir anda ters yöne giren otomobil, karşısına çıkan motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Motosikletiyle havaya uçarak takla atan sürücü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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