Ters yöne giren ciple yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Ordu’da ters yöne giren cip ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.
Ters yöne giren ciple yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı25 Aralık 2018, Salı
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