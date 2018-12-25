Haberler Web TV Ters yöne giren ciple yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Ters yöne giren ciple yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

25 Aralık 2018, Salı

Ordu’da ters yöne giren cip ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları