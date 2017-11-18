Yol Durumu

Terörün arkasındaki ABD!

17 Kasım 2017, Cuma
ABD, dizayn etmek istedikleri yerlere önce terör servis ediyor ardından bölgede kirli oyunlarını kurgulamaya başlıyor. Artık terör örgütlerinin hamisi olduğu tescillenen ABD'de son 3 başkan aktif olarak terör örgütlerini kullandı. Artık soru şu; Trump döneminde kurulacak terör örgütünün adı ne olacak? Bu örgütü Rakka'dan kaçırılanlar mı kuracak?
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