Teröristlerle işbirliği yapana oy vermem

CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de Hatice teyzeden geldi. Hatice Ocak, “CHP, vatan hainlerinin yanında olursa asla oy vermem” dedi.
Teröristlerle işbirliği yapana oy vermem07 Şubat 2019, Perşembe
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