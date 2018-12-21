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Teröristlerin saklandığı mağaraya bomba yağdı

21 Aralık 2018, Cuma

Tunceli’de teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı.


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