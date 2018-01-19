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Teröristlerin kirli "Afrin" oyunu ses kaydında

18 Ocak 2018, Perşembe
Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlenecek gösteride, bombalı araç ve havan toplu saldırı gerçekleştirerek, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna suçu atacağı ses kayıtlarına yansıdı.
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