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Teröristlere özel hazırlandı: TIR'lar peş peşe

19 Aralık 2018, Çarşamba

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.


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