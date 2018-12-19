Teröristlere özel hazırlandı: TIR'lar peş peşe

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.
Teröristlere özel hazırlandı: TIR'lar peş peşe19 Aralık 2018, Çarşamba
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