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Teröristlere 'gerilla' diyen HDP'li isim CHP ve İP’in ortak odayı oldu

16 Ocak 2019, Çarşamba

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Teröristlere 'gerilla' diyen HDP'li Celal Doğan'ı aday gösterme kararı aldı.


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