Teröristler Resulayn'dan böyle kaçtılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.
Teröristler Resulayn'dan böyle kaçtılar14.10.2019 09:51
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