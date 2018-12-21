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Teröristler kendilerini görüntüleyen TRT dronuna ateş açtı

21 Aralık 2018, Cuma

Sınır hattındaki terör örgütü YPG/PKK'ya ait terör mevzileri görüntülendi. Mevzileri görüntüleyen TRT Haber’in dronuna teröristler tarafından ateş açıldı.


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