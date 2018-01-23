Teröristin yakalandığı o anlar A Haber kameralarına böyle yansıdı
23 Ocak 2018, Salı
"Zeytin Dalı" harekatında 4. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte fırtına gibi esiyor. Normal koşullarda 1 haftada katedilecek mesafeyi 3 günde geçti. Afrin'e üçüncü cephe de açıldı. TSK, terör örgütünü Azez'den, yani doğudan da kuşatmaya başladı. Stratejik öneme sahip Cebel Burseya tepesi şiddetli bir çatışmanın ardından ele geçirildi. Bu çatışmalarda bir PYD/YPG'li teröristte mühimmatıyla ele geçirildi. A Haber kameraları da o anlarda kayıt altındaydı. İşte teröristin yakalandığı o anlar...
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