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Teröristin yakalandığı o anlar A Haber kameralarına böyle yansıdı

23 Ocak 2018, Salı
"Zeytin Dalı" harekatında 4. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte fırtına gibi esiyor. Normal koşullarda 1 haftada katedilecek mesafeyi 3 günde geçti. Afrin'e üçüncü cephe de açıldı. , terör örgütünü Azez'den, yani doğudan da kuşatmaya başladı. Stratejik öneme sahip Cebel Burseya tepesi şiddetli bir çatışmanın ardından ele geçirildi. Bu çatışmalarda bir /'li teröristte mühimmatıyla ele geçirildi. A Haber kameraları da o anlarda kayıt altındaydı. İşte teröristin yakalandığı o anlar...
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