Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran’daki yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili HDP’ye yönelik yaptığı “tarafsızlık” çağrısının yer aldığı mektupla ilgili şok bir detay, Öcalan ile Demirtaş arasındaki örgüt içi savaşın boyutlarını da gözler önüne serdi. HDP-PKK-İmralı üçgeninde yapılan çağrılar İstanbul seçimlerine etki eder mi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu canlı yayında bu soruyu detaylarıyla yorumladı. İşte Müderrisoğlu'nun konu ile ilgili yorumları...
Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı İstanbul seçimlerine etki eder mi? Okan Müderrisoğlu yorumladı21.06.2019 11:56
- Gram ve çeyrek altın ne kadar? 21.06.2019
- Bugün dolar kuru ne kadar oldu? 21.06.2019
- Zerrin Özer'e karar değiştirten telefon Murat Akıncı'nın babasından geldi: Oğlum bir numaralı profesyonel dolandırıcı (Video)
- 'Kurt Kapanı' operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi… (Video)
- Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı İstanbul seçimlerine etki eder mi? Okan Müderrisoğlu yorumladı
- Demirtaş'ın mesajı İyi Parti'yi karıştırdı! İyi Parti'de Çıray-Ağıralioğlu krizi (Video)
- Müge Anlı ekibindeki Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı canlı yayında Mert Efe Anlı hakkındaki gerçeği anlattı...
- HDP bölündü! Tarafsızlık çağrısı sonrası partide iç savaş çıktı (Video)
- IKBY Başkanı Neçirvan Barzani İstanbul'a geldi! Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul edecek (Video)
- Bağcılar'da hırsızdan müdahalede bulunan vatandaşa pişkin cevap: "Çalıyorum, ne yapacaksın" (Video)
- Samsun'da tefeciye olan borcunu ödemek için para karşılığında cinayet işledi (Video)
- Şile'de denizde çıkan hortum korkuttu! O anlar kamerada (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.