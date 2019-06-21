Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı İstanbul seçimlerine etki eder mi? Okan Müderrisoğlu yorumladı 21.06.2019 11:56

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran’daki yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili HDP’ye yönelik yaptığı “tarafsızlık” çağrısının yer aldığı mektupla ilgili şok bir detay, Öcalan ile Demirtaş arasındaki örgüt içi savaşın boyutlarını da gözler önüne serdi. HDP-PKK-İmralı üçgeninde yapılan çağrılar İstanbul seçimlerine etki eder mi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu canlı yayında bu soruyu detaylarıyla yorumladı. İşte Müderrisoğlu'nun konu ile ilgili yorumları...