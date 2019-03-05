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Terörist sevici Alper Taş'tan AK Parti'ye darbe çağrısı

05.03.2019 17:44

Terörist destekçisi ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş IMC TV'nin canlı yayınına katılarak Ak Parti'ye nasıl darbe yapacaklarını anlattı.


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