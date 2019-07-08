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Terörist Diyar Garip Muhammet MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

08.07.2019 09:40

PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Garip Muhammet, Kandil’in Kortek virajında etkisiz hale getirildi. Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor


Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. MİT, hainleri adım adım takip etti. İHA'lar koordinatları verdi. F-16'lar havalandı. 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bombalandı. "Halmat Diyar" kod adlı 1973 Irak Süleymaniye doğumlu teröristin öldüğü kesinleşti. 1992'de PKK'ya katılan terörist üst düzey 7 kişiden biriydi. Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

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