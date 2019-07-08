Terörist Diyar Garip Muhammet MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi 08.07.2019 09:40

PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Garip Muhammet, Kandil’in Kortek virajında etkisiz hale getirildi. Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor