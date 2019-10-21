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Terörist beslemenin sonu: Kamışlı'da YPG'liler Amerikan askerlerini taşladı

21.10.2019 12:03

Terör örgütü YPG'ye yıllardır destek veren Amerikalılar, geri çekilmeye başlayınca teröristlerin gerçek yüzünü gördü. Kamışlı'daki YPG'li teröristler, bölgeden çekilmeye başlayan Amerikan askerlerini taşladı. O anlar, kameralara da yansıdı.


Suriye'deki iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmek isteyen Amerika, bölgede birçok terör örgütüne destek verdi. Listenin ilk sırasında ise; terör örgütü YPG yer aldı.

6 yıl boyunca YPG'li teröristlere binlerce tırla silah ve mühimmat gönderen Amerika, teröristlere aylık olarak maaş da bağladı.

KAMIŞLI'DAN KAÇIŞ
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde elini masaya vurması üzerine bölgeden çekilen Amerikalılar, terör örgütü YPG'nin öteki yüzünü gördü.

Kamışlı'daki YPG'li teröristler, bölgeden çekilmeye başlayan Amerikan askerlerini taşladı. O anlar, kameralara da yansıdı.

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