Terörist aklama merkezi Fox Tv 10 Ağustos 2018, Cuma

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox’u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK’lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye’nin NATO’dan atılması konuşuldu.