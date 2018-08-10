Yol Durumu

Terörist aklama merkezi Fox Tv

10 Ağustos 2018, Cuma

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox’u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK’lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye’nin NATO’dan atılması konuşuldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları