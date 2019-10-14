Terörden temizlenen bölgede sevinç gösterisi! Bölge halkından Erdoğan'a jest! 14.10.2019 12:42

Türkiiye'nin güney sınırındaki terör tehdidi nedeniyle Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Kalkanı Harekatı tüm kararlılıkla devam ederken terörden temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan halk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini açtı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şanlı Türk askeri destan yazmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındığı güney sınırlarımız rahat bir nefes aldı. Şanlıurfa Akçakale'de sokağa çıkamayan halk, sokaklara çıkmaya başladı.

Trafik yoğunluğunun da başladığı bölgede, sokaklara Türk bayraklarının asıldığı görüldü. Akçakale'de yaşayan vatandaş, harekatın mimarı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür için bir jest yaptı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan binlerce Arap-Kürt kökenli vatandaş sınır hattında dev Başkan Erdoğan posteri açarak teşekkürleri etti. Duygularını canlı yayında dile getiren bir vatandaş "Başkomutan'ımıza teşekkür ediyoruz. Biz kardeşiz, kimse aramıza giremez." dedi.