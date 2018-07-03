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Terörden temizlenen Afrin’in son hali böyle görüntüledi

02 Temmuz 2018, Pazartesi

Afrin, 'Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte terörden arındı. Bölge halkı, huzur dolu bir yaşama kavuştu. Dükkanlar açıldı, sokaklar da canlandı. A haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Ali Bağ bölgede yaşanan değişimi görüntüledi.
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Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

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cevapla 02.07.2018 12:30
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