Terörden arındırılan illerimizdeki büyük değişim

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriçi'yle, Sur dışıyla yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz" demişti. Ve atılan emin adımların neticesi misliyle alınmaya başlandı. Diyarbakır’a turistik ziyaretlerin sayısı %100’lük bir artışla rekor kırdı. Aynı şekilde Mardin'de de huzur kenti olma yolunda önemli adımlar atıldı. Özetle, kazanan terör değil, bölge halkı oldu. Bu akşam Ahaber ekranlarında yayınlanan analiz programında, terörden arındırılan şehirlerdeki o büyük değişikliğe yer verildi. Bölge halkları, o zulüm dolu günleri anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.
Terörden arındırılan illerimizdeki büyük değişim27 Mart 2018, Salı
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