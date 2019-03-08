Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yeni bedelli askerlik sistemini değerlendirdi 08.03.2019 15:48

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı yeni askerlik sistemini yorumladı. Abdullah Ağar, "Bedelliden elde edilecek gelirle yükümlünün maaş ve ihtiyaçlarının karşlanabileceği bir sistem. Ama bunu yaparken de özellikle devletin mücadele alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi sağlanacak." dedi. İşte Ağar'ın yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamaları...