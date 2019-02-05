Terör sığınakları yerle bir edildi

Komandolar operasyona çıktı, marşlarıyla yeri göğü inletti. Siirt Baykan bölgesinde yapılan terör operasyonu kameralara böyle yansıdı. O anlar sosyal medyaya binlerce kez tıklandı. İşte kahraman güvenlik güçlerinden tüyler ürperten marş...
Terör sığınakları yerle bir edildi05 Şubat 2019, Salı
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