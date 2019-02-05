Haberler Web TV Terör sığınakları yerle bir edildi

Terör sığınakları yerle bir edildi

05 Şubat 2019, Salı

Komandolar operasyona çıktı, marşlarıyla yeri göğü inletti. Siirt Baykan bölgesinde yapılan terör operasyonu kameralara böyle yansıdı. O anlar sosyal medyaya binlerce kez tıklandı. İşte kahraman güvenlik güçlerinden tüyler ürperten marş...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları