Terör sevici Amberin Zaman, ABD'ye kızdı: "Türkiye’ye bedel ödetmediniz" 11.10.2019 10:56

Türkiye düşmanlığıyla bilinen hain terör örgütü PKK ve FETÖ sevdalısı Amberin Zaman, skandal ifadeler kullandı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgeden askerini çeken ABD’ye tepki gösteren Amberin Zaman, "Türkiye’ye bedel ödetmediniz” dedi. Kocası CIA Ajanı olan Amberin Zaman’ın Zeytindalı Harekatı’nda da benzer açıklamaları ve paylaşımları olmuştu.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye olan sevdasıyla bilinen sözde gazeteci Amberin Zaman, Barış Pınarı Harekȃtı'nı değerlendirerek skandal açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye yeterli tepki vermemesinden yakınan Amberin Zaman, şu akıl dışı ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN ÖDEDİĞİ BİR BEDEL YOK"

"Senatonun Trump'a karşı çıktığını görmedik. Bunu Kürtler için yapar mı bilemiyorum. Burada bir blöf mü söz konusu. Bir pazarlık taktiği midir Türkiye'ye geri adım attırmak için. S-400 konusunda ve Halkbank konusunda da çok müthiş tehditlerde bulunulmuştu. Halkbank konusunda keza öyle. Ama neticeye baktığımız zaman F-35 programının dışına atılmaktan başka pek Türkiye'nin ödediği bir bedel yok."

ZEYTİNDALI HAREKATI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞTI

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de öldürülen teröristlerin fotoğrafını paylaşan Amberin Zaman, kullandığı ifadelerle operasyonda vatan millet için şehit olan askerlerimizle teröristleri aynı kefeye koymuştu.

Kocası CIA Ajanı olan Amberin Zaman Zeytindalı Harekatı'nda öldürülen teröristlerin fotoğraflarını paylaşıp "Gencecik çocuklara yazık oluyor" demişti.