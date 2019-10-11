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Terör örgütünün Akçakale'de katlettiği şehit Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi

11.10.2019 17:30

Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenledikleri saldırıda şehit düşen vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş için memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınları katıldı. Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.


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