Terör örgütüne ait mühimmat deposu böyle imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütünün kullandığı mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada; TSK: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 23 Ağustos 2018‘de düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edilmiştir." denildi.
Terör örgütüne ait mühimmat deposu böyle imha edildi23 Ağustos 2018, Perşembe
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