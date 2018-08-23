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Terör örgütüne ait mühimmat deposu böyle imha edildi

23 Ağustos 2018, Perşembe

TSK, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütünün kullandığı mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada; TSK: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 23 Ağustos 2018‘de düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edilmiştir." denildi.

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