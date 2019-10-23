Terör örgütü YPG 150 saat içinde sınırın 30 kilometre altına çekilecek! İşte o bölgeler

Türkiye son 5 gün içinde, Suriye'de etkili olan iki küresel güç ABD ve Rusya ile iki mutabakat metnine imza attı. Rusya ile varılan anlaşmada, terör örgütü YPG'nin ise 150 saat içinde sınırın 30 kilometre altına çekileceği kararına varıldı. İşte terör örgütü YPG'nin çekileceği bölgenin haritası...
Terör örgütü YPG 150 saat içinde sınırın 30 kilometre altına çekilecek! İşte o bölgeler23.10.2019 13:39
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