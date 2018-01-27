Terör örgütü yandaşlarından Kadıköy'de alçak saldırı
26 Ocak 2018, Cuma
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde gösteri yapmak isteyen bölücü terör örgütü yandaşı bir grup kendilerine tepki gösteren gençlere saldırdı. Aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişiye saldıran terör örgütü sempatizanları daha sonra polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşte o anlar...
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