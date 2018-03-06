Terör örgütü sempatizanı kadınlara gözaltı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün Ankara ve Çorlu'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaya çalışan bir grup örgüt elemanına polis müdahale etti. Terör örgütü PKK lehine ve devlet aleyhine slogan atan provokatör kadınlar, polis müdahalesine karşı direnince gözaltına alındılar.
Terör örgütü sempatizanı kadınlara gözaltı05 Mart 2018, Pazartesi
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