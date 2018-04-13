Terör örgütü PYD/YPG'nin Afrin'deki sözde hapishanesi 12 Nisan 2018, Perşembe

A Haber Mehmetçiğin destan yazdığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra güvenli hale getirilen Afrin'de PYD/YPG terör örgütüne ait sözde hapishaneyi görüntüledi. PYD/YPG'li teröristlerin kendilerine karşı gelen sivilleri bu hapishanede tuttukları ve kurdukları kamera sistemleriyle de sürekli izledikleri tespit edildi.