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Terör örgütü PYD'ye gece yarısı bomba yağdı!

14 Ocak 2018, Pazar
Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri gece yarısı yerle bir edildi. Topçu birlikleri belirlenen terör hedeflerine 40 atış yaptı.
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