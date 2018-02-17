Yol Durumu

Terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına büyük şok!

16 Şubat 2018, Cuma
Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükelçiliği önünde nöbet tutarak PYD/PKK yandaşlarının yapmak istedikleri eylemi engelledi
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