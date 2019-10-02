Terör örgütü PYD-YPG-PKK'nın kirli oyunu 02.10.2019 21:12

Suriye'nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek PYD/YPG/PKK’nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.