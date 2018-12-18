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Terör örgütü PKK/YPG’nin Ayn El Arab'daki tünelleri drone ile görüntülendi

18 Aralık 2018, Salı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi beklenen harekat öncesi, PKK/YPG’nin Ayn El Arab’daki tünelleri drone ile görüntülendi.


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