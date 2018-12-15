Terör örgütü PKK/YPG'lilerden Sarı Yeleklilere destek çağrısı 15 Aralık 2018, Cumartesi

Suriye'de silahlı eğitim alan terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler, Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde eylem yapan Sarı Yeleklilere destek çağrısında bulunarak terör örgütü yandaşlarını isyana davet etti.