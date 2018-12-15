Terör örgütü PKK/YPG'lilerden Sarı Yeleklilere destek çağrısı

Suriye'de silahlı eğitim alan terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler, Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde eylem yapan Sarı Yeleklilere destek çağrısında bulunarak terör örgütü yandaşlarını isyana davet etti.
Terör örgütü PKK/YPG'lilerden Sarı Yeleklilere destek çağrısı15 Aralık 2018, Cumartesi
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