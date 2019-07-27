Terör örgütü PKK'ya 'pençe' darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu 27.07.2019 09:48

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.