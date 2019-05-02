Haberler Web TV Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki isim öldürüldü...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki isim öldürüldü...

02.05.2019 15:53

Siirt ve Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, içlerinde gri listedeki teröristin de olduğu PKK'lılar etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları