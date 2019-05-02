Siirt ve Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, içlerinde gri listedeki teröristin de olduğu PKK'lılar etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki isim öldürüldü...02.05.2019 15:53
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