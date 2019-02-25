Terör örgütü PKK'ya ağır darbe 25.02.2019 13:15

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçen yıl Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda aralarında sözde "üst düzey" sorumlularının da da bulunduğu 715 terörist etkisiz hale getirildi.