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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

25.02.2019 13:15

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçen yıl Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda aralarında sözde "üst düzey" sorumlularının da da bulunduğu 715 terörist etkisiz hale getirildi.


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