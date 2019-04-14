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Terör örgütü için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda keşif yapmışlar

14.04.2019 15:35

Konya'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında tutuklanan 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede ifadelerine yer verilen şüphelilerden biri, Diyarbakır'da görüştüğü 2 kadın teröristin isteği üzerine, Konya Büyükşehir Stadyumu çevresinde keşif yaptığını anlattı.


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