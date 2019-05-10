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Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, İmamoğlu’na seslendi: Verilen desteği unutma!

10.05.2019 23:33

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından olan Duran Kalkan yayınlanan bir video kaydı ile CHP’li İmamoğlu’na seslendi. İmamoğlu’na seçimlerde destek verildiğini belirten Kalkan, İmamoğlu’nu “ters şeylere girme” sözleriyle de adeta uyarıyor.


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