Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından olan Duran Kalkan yayınlanan bir video kaydı ile CHP’li İmamoğlu’na seslendi. İmamoğlu’na seçimlerde destek verildiğini belirten Kalkan, İmamoğlu’nu “ters şeylere girme” sözleriyle de adeta uyarıyor.
Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, İmamoğlu’na seslendi: Verilen desteği unutma!10.05.2019 23:33
- Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, İmamoğlu’na seslendi: Verilen desteği unutma!
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