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Terör örgütü DEAŞ'ın PKK/YPG'li teröristleri havaya uçurduğu an kamerada

17.05.2019 10:49


Suriye'nin Münbiç kentinde bombalı araçla yapılan ve 6 YPG/PKK'lı teröristin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Münbiç kent merkezinde bulunan sözde askeri meclisi önünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Saldırıyı bir diğer terör örgütü DEAŞ üstlenirken, DEAŞ'ın yayın organı tarafından yapılan açıklamada saldırıda 6 YPG/PKK'lı teröristin öldürüldüğü 14'nün ise yaralandığı kaydedildi.

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