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Terör örgütlerinin sesi Cumhuriyet gazetesinden namaz nefreti

01.05.2019 15:58

Afrin operasyonundan rahatsızlığını alçakça haberler yaparak ortaya koyan Cumhuriyet gazetesi, "Kızım özgürlük savaşçısıdır, özgürlük şehididir. Başkan Apo'nun açtığı yolda yürümüştür. Kızımla gurur duyuyorum. Başım diktir." diyen PKK'lının annesinin haberini sosyal medya hesabından paylaşarak teröristlerin sesi oldu. Ayrıca Cumhuriyet, 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliğini "Türbanlı takkeli çocuklar" başlığıyla servis ederek namaza nefret kustu. Ortağı HDP olan CHP'nin yandaş medyası daha önce de PKK'lı teröristler için "Kandil'de sigara izmaritlerini bile yere atmıyorlar" haberi yaparak, teröristleri çevreci göstermeye çalışmıştı.


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