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Terör örgütlerinde operasyon paniği: Rejim güçleri bizi kurtarsın!

28 Aralık 2018, Cuma

Terör örgütleri YPG/PKK ABD'nin bölgeden çekileceğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleneceğini açıkladığı operasyonun korkusundan Suriye rejim güçlerini Münbiç'e davet etti.


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