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Terör mevzileri böyle vuruldu!

16 Şubat 2018, Cuma
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/PYD'ye ait mevziler böyle vuruldu.
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